Forum voor Democratie in één klap grootste partij in Zeewolde, tweede in Noordoostpolder, Dronten en Urk

Als de exitpolls niet bedriegen is Forum voor Democratie de grote winnaar van de verkiezingen. In Flevoland heeft echter niemand enig idee wat Forum met de provincie wil. ,,Ze hebben schurft aan de kiezers.”

De eerste voorlopige uitslagen in Flevoland komen van Urk. In het vissersdorp is Forum voor Democratie met 17,6 procent van de stemmen in één klap de tweede partij van het dorp, achter de SGP, maar vóór de ChristenUnie. De verwachting is dat de partij ook in andere delen van Flevoland goed scoort. Ook de PVV, toch vaak gezien als een concurrent van Forum, groeit op Urk en is de vierde partij. Grote verliezers zijn ChristenUnie (-9,4%) en CDA (-9%).

Ook in Noordoostpolder is Forum de tweede partij, met 13,9 procent van de stemmen. Het CDA blijft daar met 19,9 procent de grootste, maar verliest wel fors (-4,3%). Ook GroenLinks wint in Noordoostpolder en komt uit op 5,8 procent (+3,2%).

In Dronten hetzelfde laken een pak: Forum op plek twee met 16,2 procent, kort achter een verliezende VVD met 16,9 procent. En ook hier boekt GroenLinks succes: met 8,4 procent zijn de groenen de vijfde partij.

In Zeewolde is Forum zelfs de grootste partij met liefst 18,7 procent van de stemmen en stoot het de VVD van de troon. Vrijwel alle gevestigde partijen verliezen in Zeewolde, alleen GroenLinks groeit tot 8,8 procent (+3,8%).

Hoe Lelystad en Almere hebben gestemd wordt donderdagochtend pas bekendgemaakt.

Prangende vraag

Een muzikant achter een vleugel, politici en burgers met een drankje in de hand kletsend aan houten statafels; de sfeer is gemoedelijk in het Flevolandse provinciehuis in Lelystad. Toch brandt bij veel aanwezige politici maar een vraag op de lippen: hoe groot gaat Forum voor Democratie in Flevoland worden?

,,Ik denk dat we vanavond een nieuw soort Fortuyn-moment gaan beleven”, zegt gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Jan-Nico Appelman, refererend aan de enorme verkiezingswinst van de Lijst Pim Fortuyn in 2002. ,,Vanuit het niets komt Forum met veel zetels in het politieke bestel, misschien worden ze zelfs wel de grootste.”

Exitpolls

Als de exitpolls kloppen gaat dat in Zuid-Holland gebeuren, in Brabant en Gelderland wordt Forum vanuit het niets de tweede en derde partij. Ook in de Eerste Kamer zal Forum de tweede partij zijn. In Flevoland doet Forum voor het eerst mee en ook hier is de verwachting dat de partij een flink aantal zetels in de wacht zal slepen.

Toch is lijsttrekker Gert-Jan Ransijn de grote afwezige op deze uitslagenavond. Terwijl vrijwel alle andere partijen in het provinciehuis samen de uitslag afwachten, zit hij hemelsbreed 65 kilometer verderop. In Zeist, waar hij samen met andere Forum-lijsttrekkers bijeen is.

Zijn afwezigheid is geen verrassing, tijdens de campagne was Ransijn onzichtbaar. De pers hield hij op afstand, aan interviews werkte hij niet mee. Goedbeschouwd is Ransijn voor de Flevolander een grote onbekende. Maar dat is bewust. Forum vaart volledig op de populariteit van haar landelijke leider: Thierry Baudet.

Volledig scherm Gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Jan-Nico Appelman (midden) bespreekt de voorlopige uitslagen op basis van de exitpolls. ,,Ik denk dat we vanavond een nieuw soort Fortuyn-moment gaan beleven.” © Freddy Schinkel

Zorgen

En dat baart CDA’er Appelman wel zorgen. ,,Voor ons in Flevoland is Forum een black box. De partij heeft geen campagne gevoerd en we weten er eigenlijk niets van. Geen idee welke plannen de partij voor de toekomst van Flevoland heeft. Dat vind ik best spannend.”

Als het aan Appelman ligt had Forum-lijsttrekker Ransijn wél zijn gezicht moeten laten zien tijdens verkiezingsdebatten en in de media. ,,Als je de politieke arena betreedt en je weet uit de peilingen dat je er heel goed voor staat, dan heb je een morele verplichting om van je te laten horen. Om de mensen te laten weten wat je ideeën zijn voor hun provincie.”

Respectloos

Gedeputeerde Jan de Reus, lijsttrekker voor de VVD, heeft geen goed woord over voor de afwezigheid van Forum. ,,Ze hebben daarmee eigenlijk schurft aan de kiezers en de andere partijen en hopen dat meneer Baudet de zetels voor ze binnenhaalt. En waar ze voor staan, geen idee. Misschien willen ze wel een Flexit: Flevoland weg uit Nederland of zoiets.”

Volledig scherm VVD-lijsttrekker Jan de Reus en zijn PVV-collega Chris Jansen. © Foto Freddy Schinkel

Dat Forum veel zetels zal halen in Flevoland is volgens De Reus evident. ,,Maar de vraag is of ze die ook echt gaan innemen. Dat wordt een hele spannende ontwikkeling, want als ze in iedere provincie vijf of meer zetels halen hebben ze niet genoeg mensen.”

Ook lijsttrekker Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren is benieuwd wat voor ze met Forum in de kuip heeft. ,,Ik ben heel nieuwsgierig naar Forum. Ik ken ze niet, heb geen idee wie ze zijn en wat ze willen. De kloof tussen burgers en politiek is al groot, zeker in de provincie. Dan helpt het niet dat je als toekomstig volksvertegenwoordiger van Forum nergens van je hebt laten horen. We gaan het zien.”

PVV