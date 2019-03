Forum voor Democratie in Flevoland: ‘Windmolens bij Urk moeten weg’

Forum voor Democratie zal als grote winnaar van de verkiezingen in Flevoland het voortouw nemen tot de coalitieonderhandelingen. Of de partij een of meer gedeputeerden wil leveren, kan lijsttrekker Gert-Jan Ransijn nog niet zeggen. ,,We sluiten niets uit’’.

Net als elders heeft FvD een mokerslag uitgedeeld in de Flevoland: van niets naar 8 zetels, de grootste partij in de provincie. Voor de andere partijen zijn Ransijn en zijn mede-kandidaten nog grote onbekenden. ,,Het lijkt wel een spookpartij’’, zegt CDA-lijsttrekker Jan Nico Appelman. ,,Nee, ik heb ze nog nooit de hand geschud. Ze hebben zich niet laten zien in debatten, ik weet niet wat ze willen’’. Van de benaderde lijsttrekkers heeft alleen Tiko Smetsers (D66) een FvD-kandidaat ontmoet. ,,Per toeval’’, zegt hij met een lach. ,,Tijdens het campagne voeren stond ik bij de nummer 6 aan de deur’’.

Gesprekken

FvD heeft de donderdag de andere partijen uitgenodigd om te praten over de nieuwe coalitie, zegt Ransijn. Hij hoopt deze week nog de eerste gesprekken te voeren. Over de mogelijke samenstelling laat hij niets los. ,,Kijk, wij zijn helemaal nieuw. Laten we eerst eens kennis maken, dat is wel zo netjes.’’ Feit is dat de huidige coalitie (VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie) te weinig zetels heeft om door te gaan. ,,Dat heeft de kiezer zo gewild’’, zegt Ransijn.

Quote We willen vooral de koopkracht verbeteren in Flevoland. En die opgedron­gen energie­tran­si­tie moet van tafel Gert-Jan Ransijn , Lijsttrekker Forum voor Democratie Flevoland