Forum voor Democratie komt een kandidaat tekort in Flevoland

Met donderend geweld treedt Forum voor Democratie de provincies binnen. Op de verkiezingsavond hielden de lokale lijsttrekkers en hun gevolg zich schuil in Zeist. En ook daags na de verkiezingen blijft het stil. Wie gaan al die zetels in de provincie vullen? Heeft de partij wel voldoende lokale kandidaten?

Om met die laatste vraag te beginnen: in Flevoland komt Forum voor Democratie vooralsnog een kandidaat te kort. Ervan uitgaande dat de partij acht zetels mag bezetten in het provinciehuis in Lelystad, is er één provinciale kandidaat te weinig. Lijsttrekker Gert-Jan Ransijn uit Zeewolde wordt op de kandidatenlijst in Flevoland gevolgd door vijf inwoners van Almere en A.K. de Lange uit Lelystad. De nummers acht, negen en tien wonen echter niet in Flevoland. En dat is wel een voorwaarde om in Provinciale Staten zitting te nemen. Het bewuste drietal (Gortworst, Vastenhouw en Dessing) is bovendien ook in hun eigen Noord-Holland verkozen.

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft FvD een groot deel van het eigen partijkader als lijstduwer op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen gezet. De gehele partijtop, onder wie Thierry Baudet, Theo Hiddema en Paul Cliteur, heeft zich kandidaat gesteld in meer dan één provincie. Kandidaten mogen op een lijst staan in een andere provincie dan die waar ze wonen, maar zijn dan niet benoembaar. Op het moment van installatie moeten ze immers in de bewuste provincie wonen. Vaak is dat al na een dag of acht.

Overijssel en Gelderland

Arjan de Kok was bijvoorbeeld niet alleen lijsttrekker voor Forum in Gelderland, maar stond hij ook op de tiende plek van de kandidatenlijst in Overijssel. De Kok woont weliswaar op steenworp afstand van Overijssel, namelijk in Noordeinde (gemeente Oldebroek), maar is daar dus niet benoembaar. De zes Overijsselse zetels die de partij heeft veroverd, lijken echter wel te vullen met ‘eigen’ mensen. De eerste zeven kandidaten op de lijst komen namelijk uit Overijssel, onder aanvoering van lijsttrekker Johan Almekinders uit Lonneker. In Gelderland had Forum voor Democratie de langste lijst van de drie provincies. Acht zetels moeten dan ook te vullen zijn door de vijftien kandidaten op die lijst, al komen er daar ook drie van buiten de provincie.