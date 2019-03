Forum voor Democratie meteen de grootste partij in Lelystad en Zeewolde

Forum voor Democratie is in een klap de grootste in Lelystad en Zeewolde en de tweede partij in Dronten, Noordoostpolder en op Urk. Dat is het belangrijkste beeld van de uitslagen voor zover die bekend waren aan het slot van de verkiezingsavond in het provinciehuis van Flevoland. Op dat moment was de uitslag van de grootste Flevolandse gemeente Almere nog niet bekend.

De uitslagenkaart van Flevoland is een bonte mengeling van kleuren. Zeewolde en Lelystad kleuren net als veel andere gemeenten in het land lila, omdat daar FvD niet alleen de grote winnaar, maar zelfs de grootste is geworden. In Lelystad haalde de nieuwkomer in een klap 18,8 procent van de stemmen en bleef daarmee de VVD met ruim vijf procent voor. Achter de VVD kwam de PvdA in de Flevolandse hoofdstad uit op 10,8 procent en mag zich de derde partij in Lelystad noemen.

FvD is in Zeewolde ook de grootste, maar in deze gemeente wist de nieuwkomer nipt (0,6 procent) meer stemmen binnen te halen dan de VVD die met 18,1 procent de tweede partij in Zeewolde is. Daarachter staat de ChristenUnie op plek drie.

In Dronten wist de VVD de nieuwkomer 0,7 procent voor te blijven en dus kleurt die gemeente liberaal blauw op de uitslagenkaart. Noordoostpolder is net als grote delen van Overijssel het CDA trouw gebleven, al hebben de christen-democraten wel een verlies van 4,3 procent moeten incasseren. Forum voor Democratie heeft zich in Noordoostpolder tussen het CDA en de VVD weten te nestelen.

PVV

Urk kleurt traditiegetrouw SGP-oranje, maar daar is FvD met 17,6 procent een goede tweede. Opvallend is dat in het vissersdorp de PVV ook kan bogen op forse winst (+5,7) terwijl de partij van landelijk voorman Geert Wilders in veel andere gemeenten juist terrein verloor; vaak aan Forum voor Democratie. In Zeewolde bijvoorbeeld ging de PVV van 11 naar 5,5 procent, in Lelystad moest de partij een verlies van 5,4 procent incasseren en in Dronten verloor de partij 3,7 procent.

Volledig scherm Gespannen gezichten in het provinciehuis in Lelystad. De verkiezingsavond werd afgesloten voordat de uitslagen van de grootste gemeenten Lelystad en Almere bekend waren. © Foto Freddy Schinkel

Winnaar