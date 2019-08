‘Foute vrienden’ als reden voor overval op sushi-bezorger en tankstation in Lelystad

Foute vrienden, waar hij maar al te graag bij wilde horen. Dat was dinsdag de uitleg van Tarek N. (20) uit Lelystad voor de overval die hij op 2 januari zou hebben gepleegd op een sushi-bezorger en een tankstation, amper een week later. ,,Ik wilde niet dat ze me een watje vonden’’, vertelde hij de rechtbank in zijn woonplaats.

N. gaf dinsdag voor de rechter tekst en uitleg over de twee overvallen, waar hij naar eigen zeggen tegen wil en dank bij betrokken was. Hij vertelde dat hij met vrienden was die besloten een sushi-bezorger te overvallen. ‘Ik dacht dat ze het niet meenden, dat ze gewoon stoer aan het doen waren.’

Maar even later belden ze met zijn telefoon Sushi Nippon en bestelden de duurste sushi die er was. Toen de bezorger kwam, probeerden de mannen hem zijn portemonnee afhandig te maken door te dreigen met een mes. Zijn scooter werd vernield en hij kreeg een paar klappen te verduren.

Groot mes

,,Ik vond dat heel erg om te zien’’, legde hij de rechters uit. Zo’n zelfde soort verhaal vertelde hij over de overval op Shell-tankstation Van Staveren in zijn woonplaats. De pompbediende werd door mannen met bivakmutsen en een groot mes gedwongen tot het afgeven van geld en pakjes sigaretten.

N. zou bij die overval hebben geholpen door tips te geven aan de daders en ook van te voren een pakje kauwgom te halen om de boel te verkennen. Hij ontkent dat, al bevestigde hij wel dat hij na de overval een nepmelding deed bij de alarmcentrale. Daar zei hij dat hij een Antilliaan had zijn wegrennen bij het tankstation.

,,Dat deed ik ook onder druk van mijn vrienden. Ik kon niet alleen zijn, had geen vrienden. Op deze manier hoopte ik contact met hen te kunnen houden.’’ Stom, vindt hij achteraf. ,,Dit zijn slechte vrienden, dat zie ik nu ook wel.’’

Beïnvloedbaar

De Reclassering onderzocht de Lelystedeling en maakt zich zorgen om hem. Vooral omdat hij gemakkelijk beïnvloedbaar is en dus gemakkelijk weer de fout in zou kunnen gaan. ,,Gelukkig heb ik tegenwoordig andere mensen om me heen”, reageerde N., die ook nog zijn excuses aanbood aan de slachtoffers.

De officier van justitie geloofde niets van het ‘zielige’ verhaal van N. ,,Als je al het bewijs bij elkaar optelt, dan is gewoon duidelijk dat meneer bij beide zaken actief betrokken was.’’ Zij eiste achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Plus 800 euro schadevergoeding per slachtoffer.