Frits (68) uit Biddinghuizen betast meisjes in speeltuin: ‘Het was stoeien’

Liveblog SC Genemuiden profiteert van ruime nederlaag SV Urk, DOS verslaat Go-Ahead in derby van Kampen

Bij een overwinning op Eemdijk kwam het kampioenschap wel héél dicht bij voor SV Urk. Maar het liep compleet anders op De Vormt, waardoor de titelstrijd in de Hoofdklasse B toch weer spannend is. In de Derde Divisie kreeg VVOG een flinke tik te verwerken, terwijl DVS’33 dure punten liet liggen in de strijd om de derde periodetitel. Er viel genoeg te genieten deze speeldag, met ook nog de kraker Batavia’90 en de derby tussen DOS en Go-Ahead Kampen.

14 mei