Gedeputeerde: Kou maakte afschot 252 herten in Oostvaardersplassen in één dag mogelijk

Het afschieten van 252 herten op één dag in de Oostvaardersplassen deze winter was uitzonderlijk, maar werd mogelijk door de kou op die dag. Dat schrijft gedeputeerde Harold Hofstra van de provincie Flevoland in een reactie op kritiek van de Partij van de Dieren.

Partij voor de Dieren viel op basis van het afschotoverzicht op dat op 25 januari 2019 veel meer herten dan gemiddeld in het gebied zijn afgeschoten. Het gemiddelde is enkele tientallen per dag. Volgens de partij kan het aantal van 252 herten nooit op een correcte en zorgvuldige behaald zijn.

‘Minimale verstoring’

Hofstra stelt in antwoord op vragen dat de verstoring minimaal is geweest. De bezetting van maximaal vier schutters werd aangehouden. Zij schoten alleen wanneer het hert ‘vrij’ stond. ,,Dat betekent dat het dier geraakt moet kunnen worden zonder dat er risico is dat er andere dieren geraakt worden.’’

Koud weer

De laatste week van januari was een periode met koude weersomstandigheden. De dieren stonden veelal in kleine groepjes. Door de koude waren de herten zeer goed benaderbaar en reageerden ze nog minder op afschot in de omgeving. Hierdoor konden er in korte tijd veel dieren worden geschoten.’’

Er zijn extra beheerders ingezet voor ondersteunende werkzaamheden, zoals uit het veld halen van de afgeschoten dieren. Voor het afschot werd het maximum aantal schutters aangehouden.

Broedseizoen

Staatsbosbeheer heeft tussen 10 december en 1 april 1745 edelherten in het natuurgebied afgeschoten. Daarmee is het beoogde overblijvende aantal van 490 bijna bereikt. Jagers moesten stoppen vanwege het broedseizoen tussen 1 april en 1 september.

Onderzoek naar anticonceptie

Universiteit Utrecht is bezig met een verkenning naar de mogelijkheden van anticonceptie als lange termijn-oplossing voor het gebied. In het rapport van de commissie-Van Geel, dat door de provincie ter harte werd genomen, werd onderzoek hiernaar aanbevolen. In mei worden de resultaten hiervan aangeboden aan de provincie. Die zal in de zomer besluiten over verder onderzoek.