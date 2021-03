‘Geen bewijs banden tussen Urker politicus en criminele bende’

Rijk haalt bijna 120 miljoen euro op van huurders in Oost-Nederland: ‘Gek dat ze niet op het Malieveld staan’

11 maart Bijna 120 miljoen euro. Dat bedrag boekten de woningcorporaties in het verspreidingsgebied van de Stentor vorig jaar over aan ‘Den Haag’. Elk jaar gaat het om vele tientallen miljoenen. Het is een belasting op sociale huurwoningen. De kritiek op die belasting zwelt aan: dat geld kan beter in meer huurwoningen worden gestopt. ,,Het is gek dat de huurders niet op het Malieveld staan. Wij als woningcorporaties kunnen dat niet doen’’, zegt directeur Hendrik Hoogenkamp van Beter Wonen in IJsselmuiden.