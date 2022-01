Geen boetes, wel waarschuwingen voor horeca in Flevoland na protest: ‘We voelen ons gesteund’

Meerdere horecazaken in Flevoland hebben zaterdag bij wijze van protest de deuren geopend, maar dat heeft voor zover bekend niet tot boetes geleid. Wel moet de eigenaar van café The Bottum in Emmeloord op gesprek komen bij de gemeente. Deze zaak ging langer door dan de bedoeling was.

In het hele land openden horecazaken zaterdag de deuren om een statement te maken richting het kabinet. Immers, de winkels mochten weer open, maar cafés, restaurants en culturele instellingen moeten nog even wachten. En dat wordt door laatstgenoemde sectoren als onrechtvaardig gezien. „Alsof we als grof vuil aan de kant zijn gezet”, zei Twan Hakvoort van ‘t Voorhuys in Emmeloord tegen de Stentor.

Geplaagd

Dit grandcafé was tot 17.00 uur open voor publiek. Net als andere zaken in Emmeloord en elders in Flevoland. Het was tegen de coronaregels, maar de gemeenten knepen een oogje dicht. In een gezamenlijk statement vroegen de zes burgemeesters vrijdag aandacht voor de geplaagde sectoren: ‘Wederom zijn de horeca en de culturele instellingen de sectoren waar de versoepelingen niet voor gelden.’

Volledig scherm Twan Hakvoort bediende zaterdag eindelijk weer eens klanten in 't Voorhuys. © Foto Freddy Schinkel

The Bottum ging tot in de avond door en kreeg een toezichthouder van de gemeente op bezoek. „Die is met de eigenaar in gesprek gegaan. Vervolgens hebben de gasten de zaak verlaten”, zegt woordvoerster Annemieke Reitsma van de gemeente Noordoostpolder. „Het is niet geëscaleerd.” De eigenaar moet op gesprek komen om tekst en uitleg te geven. „Het was niet de bedoeling om ‘s avonds nog open te zijn”, legt ze uit.

Ook in Lelystad waren meerdere zaken open. Toezichthouders zijn in gesprek gegaan met de eigenaren en hebben gezegd dat het bij die ene middag moest blijven, zegt gemeentewoordvoerster Elaine Bezemer. „Niet meer dan dat.” Of er ‘s avonds ook zaken open waren, kan ze maandag niet zeggen.

Quote Als we weer open gaan, zal er een boete volgen Brownies&Downies, Lelystad

Brownies&Downies in Lelystad meldt op Facebook dat er inderdaad toezichthouders op bezoek zijn geweest. ‘We mochten vandaag demonstreren, maar (hebben) wel een officiële waarschuwing ontvangen: als we weer open zouden gaan, zal er een boete volgen’. En: ‘We hebben vandaag zoveel lieve, fijne, leuke mensen gezien. We voelen ons gesteund en gewaardeerd.’

Zeebodem

In Dronten hield de horeca zich keurig aan de regels. Op Urk had in elk geval restaurant De Zeebodem aangekondigd om zaterdag in bedrijf te zijn. De gemeente kan maandag nog niet zeggen of er handhavend is opgetreden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.