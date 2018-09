Geen 'geklets en geschreeuw' op Emmeloordse Solo Radio

Lelystad Airport: wat staat ons nog te wachten?

15:00 Het was deze zomer oorverdovend stil rondom Lelystad Airport. Achter de schermen is echter keihard doorgewerkt om de vakantieluchthaven gereed te maken voor een soepele opening in 2020. Waar staan we nu en wat staat ons de komende maanden in het airportdossier nog te wachten?