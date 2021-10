Geen horeca meer op terrein afgebrand restaurant Bandito Ranch bij Bant

Sinds het steakhouse en pannenkoekenrestaurant Bandito Ranch in 2010 volledig is afgebrand, gebeurde er weinig op het terrein aan de Oosterringweg bij Bant. Een nieuw restaurant kwam er niet op het braakliggende terrein, dat in de volksmond na de brand was omgedoopt tot Brandito. Projectontwikkelaar Platina Vastgoed uit Emmeloord kocht de grond toen het bedrijf failliet was gegaan.