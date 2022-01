Geen kapsalon in theater Emmeloord, wel pilates in Stedelijk Museum Kampen als protest tegen maatregelen

Het had een opmerkelijke combi geweest, woensdagavond in theater ’t Voorhuys in Emmeloord. Ongeveer vijftig gasten zouden hebben genoten van een muzikaal optreden in het theater, ondertussen genietend van een knipbeurt, behandeling van een manicure of pedicure of een massage. Alles in het kader van de landelijke actie ‘Kapsalon Theater’ waarbij theaters de deuren eenmalig opengooien als kapsalon om in actie te komen tegen de coronasluiting. ,,Een spontane actie’’, meldde Denise Gehla van ’t Voorhuys maandag nog, in afwachting van ‘groen licht’ van de gemeente.