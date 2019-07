Geen verbod op beelden van paarden Oostvaardersplassen

,,Er is geen enkele reden mensen te verbieden beelden te maken in het gebied’’, zegt woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. ,,Het is schitterend gebied waarvan we snappen dat mensen dat willen vastleggen. En dan mag ook.’’ Volgens hem is er een misverstand ontstaan tijdens een recente excursie door het gebied met de ecokar van Staatsbosbeheer. Aan boord zitten met enige regelmaat mensen die zich zorgen maken over het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. ,,Dat is wel eens lastig voor onze vrijwilligers, ze willen niet herkenbaar staan op de foto's die dan worden gemaakt’’, zegt Van Dun. ,,Een van de vrijwilligers opende onlangs een hek en vond dat hij daarbij herkenbaar in beeld stond. Dat wilde hij niet en daar zei hij wat. Dat is verkeerd geïnterpreteerd.’’