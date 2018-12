Geestelijk vader Oostvaardersplassen Frans Vera ‘verbijsterd’ na uitspraak rechter

,,Ik wil en kan er eigenlijk nog niet teveel over zeggen, ik moet het vonnis nog nader bestuderen. Misschien praat ik wel voor mijn beurt. Maar kennelijk heeft de rechtbank zonder slag of stoot overgenomen wat de provincie heeft gevraagd.”

Gevolgen

Vera maakt zich zorgen over mogelijke gevolgen van de uitspraak. ,,Hiermee is een beheerplan als Natura 2000 vogelvrij verklaard. Welke status heeft dat nog? Is nu elk natuurgebied in Europa vogelvrij?,’’ vraagt hij zich oprecht af. ,,Verder wil ik er niets over kwijt nu,’’ zegt de bioloog.