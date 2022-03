Geke’s tiental uit Urk zingt op vredestram het lied ‘Vrede’ in Oekraïens

De zangeres is een sponsoractie begonnen om de vredestram te kunnen bekostigen: ,,We willen met de Urker jeugd aan Poetin laten zien dat we vrede willen. De tram zal de tekst ‘wij willen vrede’ bevatten in alle talen. Hiervoor zoeken we nog sponsoren. Het is uitermate belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de vrijheid waarin we hier leven en welke offers dit heeft gekost. Nu is de situatie hetzelfde in Oekraïne.”