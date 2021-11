Geldboetes voor Urker jeugd vanwege onrust afgelopen weekend

Eén van de onruststokers, een jongedame, had volgens een politiewoordvoerder vorige week bij de onrusten al een waarschuwing gekregen. Omdat zij opnieuw onder de relschoppers was, krijgt zij nu een last onder dwangsom toebedeeld, wat inhoudt dat de gemeente Urk haar een geldboete kan geven van 2500 euro voor het verstoren van de openbare orde. De namen van de andere relschoppers zijn geregistreerd bij de gemeente. Mochten zij over de schreef gaan, dan kunnen ook zij een last onder dwangsom krijgen.