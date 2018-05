Geluidsmetingen belevingsvlucht: meeste herrie in Heerde en Nijbroek

Metingen

Het ministerie van infrastructuur en milieu heeft op 15 plaatsen het geluid gemeten. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder deed dat op drie plaatsen. Uit de vrijgegeven metingen blijkt dat op het meetstation even buiten Heerde de hoogste geluidswaarde is gemeten: 70.6 dB(A). Even verderop in Nijbroek werd 62.6 dB(A) gemeten. Het ging in beide gevallen om een vertrekkende vlucht op circa 1.800 meter hoogte. Het laagste piekniveau werd gemeten in Creil (50.7 dB(A)) in de gemeente Noordoostpolder.