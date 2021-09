Gemeente Urk onderzoekt ‘heftige’ beelden van jongeren in ‘nazi-kledij’ en gevangene met Jodenster op

Amsterdam­mer (19) die avondwin­kel in Lelystad zou hebben overvallen wordt ‘gek’ in cel

8 september De 19-jarige Karel D., die ervan wordt verdacht een gewapende overval te hebben gepleegd op de Colmado Kiosk in Lelystad op 17 maart, blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad woensdag beslist. D. zegt ‘gek’ te worden in zijn cel en wilde graag logeren bij familie in Rotterdam.