Gemeente: ‘Ziekenhuis in Lelystad van groot belang’

Onderne­mings­raad van MC Sloter­vaart verbijs­terd over uitstel van betaling

14:02 De Ondernemingsraad van MC Slotervaart is verbijsterd dat er uitstel van betaling is aangevraagd voor MC Slotervaart. Ze vreest de gevolgen voor de 1300 medewerkers. ,,Ze worden momenteel met ontslag bedreigd, de eerste 6 weken zullen zij geen salaris ontvangen waardoor velen direct in de problemen komen’’, maakt de OR in een persbericht bekend.