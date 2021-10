Gemeentesecretaris Lelystad stapt per direct op

Gemeentesecretaris Arjen Schepers verlaat Lelystad per direct. Schepers heeft besloten dat zijn toekomst niet in Lelystad ligt. Hij was twee jaar voor de gemeente werkzaam.

Schepers stelt in een persverklaring mooie, leerzame maar ook intensieve jaren te hebben gehad in Lelystad. ‘Eigenlijk heb ik wel zo’n beetje alles meegemaakt wat je in dit vak kunt meemaken. De afgelopen zomer heb ik gebruikt om eens na te denken over mijn toekomst en besloten dat die niet in Lelystad ligt. De komende maanden ga ik rustig kijken waar ik mijn volgende uitdaging ga vinden’, laat hij weten.

In goed overleg

Om die reden is, zoals de gemeente Lelystad schrijft, ‘in goed overleg’ besloten dat Schepers per direct zijn functie zal neerleggen. Lelystad gaat op korte termijn op zoek naar een opvolger. Schepers was tot 2019 werkzaam als directeur bij de Veiligheidsregio IJsselland.

Wethouder Jack Schoone betreurt het vertrek van Schepers. ‘De afgelopen jaren is er veel politieke dynamiek geweest en toch is er veel ten goede veranderd. Het is jammer dat Arjen Lelystad verlaat, maar als iemand die keuze voor zichzelf maakt, hebben we dat te respecteren. We wensen hem veel succes met zijn volgende stappen’, geeft hij aan in het persbericht dat door de gemeente Lelystad is opgesteld.