Gemengde gevoelens bij fruittelers over koud en winderig weekeinde

Voor het weekeinde wordt matige vorst voorspeld met een gevoelstemperatuur die kan oplopen tot -10 door wind uit het Oosten. Kees Vink van het gelijknamige fruitbedrijf aan de Zuiderringweg in Kraggenburg maakt zich zorgen. ,,Ik hou mijn hart vast wat het weer zal brengen'', zegt hij. ,,Tegen aangevoerde kou en harde wind kan ik niks doen. Ik ben van nature een positief mens, maar de situatie is wel verontrustend.''

Winterslaap

Op 4 februari 2012 was het stervenskoud in de buurt van Kraggenburg. In dat jaar werd bij Marknesse een temperatuur gemeten van -22,8 graden Celsius. De oogst had sterk te lijden onder die strenge winter. ,,De laatste jaren komt de winter steeds later'', merkt Vink. ,,In november, december is het nog relatief warm. Als dan een paar maanden later de kou pas komt, zijn de bomen al uit hun winterslaap.''

Quote Ik maak me geen zorgen, de knoppen zijn nog dicht Henk Rozendaal

Het is nog onduidelijk was vorst en wind nu brengt. Oogst van mindere kwaliteit, minder appels en peren? ,,Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.'' Collega-fruitteler Henk Rozendaal, met een bedrijf aan de Colijnweg in Dronten, denkt dat het allemaal wel meer zal vallen. Voorzorgsmaatregelen zijn volgens hem niet nodig. ,,Nee, ik maak me geen zorgen bij -6, -7 zeven graden. De knoppen zijn nog dicht, bij de appelbomen zie ik nauwelijks werking, bij de peren al helemaal niet.''