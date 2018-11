Gemist? Buurtbewoner grijpt drankrijder in Zwolle, en blijft Boer Wim uit Marknesse alleen?

Manifestatie - Enkele duizenden mensen kwamen vandaag naar Lelystad voor een manifestatie tegen de uitkleding van het IJsselmeerziekenhuis. De deelnemers vormden een menselijke keten rondom het ziekenhuis.

Boer Wim - Blijft Boer Wim uit Marknesse na dit seizoen Boer zoekt Vrouw alleen? Op deze uitkomst hint een vooruitblikscene in de laatste aflevering.

Drankrijder - Bewoners van de Vrouwenlaan in Zwolle werden vannacht opgeschikt van een auto die uit de bocht was gevlogen. De bestuurder, die op de vlucht sloeg, had te diep in het glaasje gekeken en werd door een buurtbewoner in de kraag gevat.

Inbraakpoging - De eigenaar van een Texaco-tankstation in Raalte heeft beelden van een inbraakpoging online gezet. Drie mannen probeerden dit weekend binnen te komen.

Atelier - In een atelier in Wilp brak vanmiddag brand uit. De brand vond plaats in het dak en was enige tijd uitslaand.

Bromtoon - De gemeente Zutphen werkt mee aan een landelijk onderzoek naar geluidsoverlast. Een aantal bewoners in Zutphen is daar blij mij, want zij worden gek van een bromtoon die urenlang achtereen te horen is.

Speelkasteel - Kinderen in de wijk Stadshagen in Zwolle konden slechts een week genieten van een gloednieuw speelkasteel. Het kasteel blijkt niet veilig genoeg en moet voorlopig dicht.

