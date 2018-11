Gemist? Copyrightschending door Walibi en penaltysoap ten einde

Nintendo-personages Super Mario, Luigi en Ash Ketchum waren aanwezig tijdens de Fright Nights in Walibi om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Nu moet het pretpark vrezen voor juridische stappen vanwege copyrightschending . Het pretpark is zich van geen kwaad bewust . Dit was één van de meest opmerkelijke verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn:

Penaltysoap - Een heuse penaltysoap is deze week ten einde gekomen. Strafschoppen moesten bepalen wie de winnaar werd van het bekerduel tussen twee jeugdteams uit Dalfsen en Nijkerk, maar dit verliep niet helemaal volgens de regels.

Bye bye overvaller - Snackbarhoudster Mary Zhou werkte deze week een overvaller haar snackbar in Deventer uit. Dit deed ze met een gloeiend hete frituurspaan. ,,Ik dacht nog even: Ik gooi een lepel olie over hem heen. Maar dat was zo’n zooitje geworden.’’

- Dief Akyol - Onze columnist Özcan Akyol deed afgelopen week een verhaal uit de doeken tijdens de verhalenmiddag in café De Hip in Deventer. Net na de eeuwwisseling jatte Eus een beeld van Jezus uit de Bergkerk in Deventer. De diefstal hield de stad destijds dagenlang bezig. Akyol liet zijn vader uiteindelijk voor de diefstal opdraaien.

Quote 500 - Hennie van der Most uit Gorssel staat niet meer in de Quote 500. Hij kukelde deze week uit de lijst. ,,Ik ben blij dat ik uit de Quote 500 ben,’’ aldus de ondernemer. Bekijk hier de lijst met de rijkste mensen uit ons verspreidingsgebied.

Dorpsschool - Klagende ouders en kleuters die worden weggestuurd bij een dorpsschool in Nijbroek. Wat is er aan de hand?