Gemist? 'Ketelbrugbaby' is een jongetje en beelden fietsroute granaatplaatser in Zwolle te zien

- Emté- Door de sluiting van het distributiecentrum van supermarkt Emté in Putten gaan 177 banen verloren. Ook 60 uitzendkrachten moeten ergens anders aan de slag.

- Granaatplaatser - Beelden van de granaatplaatser in Zwolle zijn vanavond vertoond in Opsporing Verzocht. In de uitzending werd de route van de fietser naar buiten gebracht.

- Schedel - De gevonden schedel vorige maand in de bossen bij Putten is van een mens. Lange tijd was niet vast te stellen of het om menselijke of dierlijke resten ging. Vandaag kwam er uitsluitsel.

- Hellendoorn - De directeur van Avonturenpark Hellendoorn wordt bedreigd. Reden? Een horrorevenement in het park.

- Ketelbrugbaby - Een jongetje! Dat zette de automobiliste, waarvan de bevalling vorige week in de file op de A6 begon, op de wereld. De politie escorteerde de vrouw vorige week uit de file.

- Eus en Matthijs - Matthijs van Nieuwkerk en Stentor-columnist Özcan Akyol organiseren over twee weken een verhalenmiddag in De Hip in Deventer. De belangstelling voor het evenement is zo groot dat er nu noodgedwongen een kaartverkoop in het leven is geroepen. De opbrengt gaat naar het goede doel.

