Gemist? Lichaam gevonden in tuin in Swifterbant en Tikkiefraude in Meppel

- Teuge - Een parachutist is aan het einde van de middag gewond geraakt bij een landing op vliegveld Teuge. Een traumahelikopter werd ingevlogen om medische hulp te verlenen.

- Lichaam - Een overleden persoon werd afgelopen nacht gevonden in een tuin in Swifterbant. De politie hield dezelfde nacht nog een verdachte aan.

- Jumping Zwolle - Het springconcours Jumping Zwolle komt volgend jaar terug naar Zwolle. ,,Voor 2019 hebben we 17 tot en met 20 oktober inmiddels vastgelegd bij de IJsselhallen‘’, zegt Emmy Poppelaars van de organisatie. De Duitser Marcus Ehning was dit weekend de grote winnaar.

- PEC Zwolle - De ploeg van John van 't Schip ging vanmiddag onderuit bij Feyenoord. In de Kuip werd het 3-0 voor de Rotterdammers.

- Ducati- Monique uit Apeldoorn zit in zak en as nadat haar antieke motorfiets werd gestolen. Ze verspreidt nu foto’s om haar motor terug te vinden. ,,Als ik het geluid hoor als hij start, dan krijg ik vlinders in mijn buik. Ik hoop zo dat ik hem terugvind!’’

- Schaftkeet - Een schaftkeet ging vanavond in vlammen op in Tollebeek. Grote vraag: Is er een link met een reeks brandjes in het nabije Urk?

- Tikkie - De politie Meppel waarschuwt voor marktplaatsoplichters. De politie ontving meldingen van gedupeerden die te maken kregen met Tikkiefraude.

