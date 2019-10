Gemist? Snelwegloper aangereden op A6 bij Emmeloord, aantal meldingen loverboyproblematiek Apeldoorn neemt af

Oostelijk deel centrum Emmeloord krijgt 42 nieuwe woningen

25 oktober Met de ondertekening van een koopovereenkomst voor de grond is de bouw van twee nieuwe woongebouwen in centrum-oost in Emmeloord zeker geworden. Op de voormalige locatie van twee gesloopte centrumflats, tussen Boei, Noordzijde en Lange Nering, realiseert Oost en Van Tilburg Ontwikkeling in totaal 42 wooneenheden.