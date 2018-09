Gerrit Jan Gorter voorgedragen voor nog zes jaar burgemeesterschap Zeewolde

Gorter (58) is sinds januari 2007 burgemeester van Zeewolde. In januari 2013 is hij herbenoemd. Zijn huidige termijn loopt begin januari 2019 af. De man is geliefd bij de bevolking van Zeewolde vanwege zijn actieve rol in de samenleving.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling voor een nieuwe periode is in de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestond uit acht raadsleden (van elke fractie één vertegenwoordiger). De vertrouwenscommissie heeft half juni haar werkzaamheden afgerond.

Vanwege het zomerreces is besloten dat de raad in september haar oordeel zal uitspreken over herbenoeming. De voordracht gaat nu naar de commissaris van de Koning van Flevoland, Leen Verbeek. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Bij een positief besluit zal Gorter op 3 januari 2019 in een buitengewone raadsvergadering worden beëdigd.

Neutraal