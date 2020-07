Gestrande Urker kotter nog tot zondag vast voor Deense kust: zwaar geschut onderweg

Huisarts uit Nagele die de Poolse Marcin (44) behandelde: ‘Ik heb naar eer en geweten gehandeld’

23 juli De Poolse arbeidsmigrant Marcin Wosztyl verbrandde beide benen in de vetsmelterij Beneluxvet. Er werd geen 112 gebeld, maar hij ging met zijn coördinator naar de vaste huisarts Co Gadellaa van Martho Flexwerk in Nagele. Hij verbond de wonden en zei maandag een verpleegster van de thuiszorg langs te sturen. Inmiddels ligt Wostztyl in het brandwondencentrum in Beverwijk.