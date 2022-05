Gevaarlijke situatie in woning Emmeloord voorbij: verdacht aangehouden, slachtoffer uit de woning gehaald

Oproep | Wie wil jij dit jaar in het zonnetje zetten op de Dag van de Zorg?

Staat hij of zij altijd voor je klaar om te helpen? Als mantelzorger, thuiszorgmedewerker of als die geweldige collega in het ziekenhuis. Tijd om hem of haar in het zonnetje te zetten op 12 mei, de Dag van de Zorg!

29 april