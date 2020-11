Gewonde bij schietincident in woning Lelystad, drie verdachten opgepakt

Teststraat voor corona op Urk vanaf woensdag in gebruik

24 november Inwoners van Urk kunnen zich vanaf woensdag in eigen dorp in een bus door personeel van de GGD Flevoland laten testen op het coronavirus. De tijdelijke testlocatie in het dorp, waar het aantal besmettingen blijft pieken, komt te staan op het parkeerterrein bij winkelcentrum Urkerhard.