Gewonde door zware aanrijding in polder

Het ongeval had rond 14.45 uur plaats op de kruising met de Lisdoddeweg. De bestuurder van een personenauto zag een bestelbus over het hoofd bij het oprijden van de Laserringweg. De auto raakte de bus vol in de flank, die daardoor over de kop sloeg. Eén van de twee inzittenden van de bestelbus raakte gewond. Deze persoon is met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De vier inzittenden van de personenauto werden gecontroleerd door ambulancepersoneel maar bleven ongedeerd.