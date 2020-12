Gewonde en gesprongen ruiten bij botsing lijnbus met vrachtwagen bij Ens

Check jouw plaats KAART | Aantal coronabe­smet­tin­gen blijft stijgen, Raalte meeste positieve tests in Oost-Nederland

12 december Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen 24 uur weer fors gestegen. Ook in Oost-Nederland nam het aantal positief geteste mensen toe. Met name in veiligheidsregio's IJsselland en Flevoland.