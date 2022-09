Gewonde man in Kuinderbos wellicht ontvoerd: politie zoekt getuigen en een groene Poolse BMW

De man die zaterdagochtend zwaargewond werd gevonden in het Kuinderbos is wellicht ontvoerd door drie mannen op de Pallasstraat in Emmeloord. Twee verdachten zitten vast. Maar de politie is op zoek naar meer informatie en dan vooral wie een donkergroene BMW-5-serie met Pools kenteken gezien heeft.

Op zaterdagochtend rond kwart voor negen kreeg de politie een melding dat er een man in de achterbak van een auto werd mishandeld en mogelijk ontvoerd door drie mannen op de Pallasstraat. Een vijfde man bleef in de auto zitten. Doordat een getuige ging roepen, stapten de mannen snel weer in de auto en gingen ze er vandoor in de richting van de Kometenlaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meerdere mannen in het bos

Een klein uurtje Iets later, rond half tien werd de politie gebeld dat in het Kuinderbos tussen Bant en Kuinre meerdere mannen met een gewonde man erbij gezien waren. De melding werd gedaan nabij de Schansweg in het bos. De politie was al alert en kon direct twee verdachten aanhouden.

Het gaat om een 32- en 34-jarige man. De zwaar gewonde man, 47 jaar oud, werd naar het ziekenhuis gebracht, en is later ook aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de rol is van de zwaar gewonde man.

De politie vermoedt dat het bij beide meldingen om dezelfde auto en personen gaat. Er waren in eerste instantie twee andere mannen nog bij betrokken. Daar is de politie nog naar op zoek. De mannen die in de auto zaten waren allemaal kaal, hadden een lichte huidskleur en droegen een donker gekleurde trui en joggingbroek.