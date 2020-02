Gezocht! Doortastende ‘hulppolitieagente’ uit Lelystad

De beroving gebeurde rond 15.30 uur in het Bultpark. De politie was snel ter plekke en een vrouwelijke agente zette te voet de achtervolging in. Een dame in een auto zag dat voor haar ogen gebeuren en aarzelde niet. Ze opende het portier en bood de agente een lift aan. Met succes, want even later kon de verdachte in de boeien worden geslagen. De politie heeft vervolgens nog eens drie personen kunnen aanhouden.