Gezocht: verkeersregelaars voor Lowlands

De Schoonheid van Geometrie in Harderwijk

14:54 Hoewel de viering van 100 jaar De Stijl in 2017 gebeurde, is een vervolg nog op zijn plek, vinden dichter Michel Martinus uit Harderwijk en beeldend kunstenaar Monica Maat uit Lelystad. Met de expositie 'De Schoonheid van Geometrie' in het Stadsmuseum Harderwijk tonen ze hoe mooi vierkanten, lijnen en rechthoeken kunnen zijn.