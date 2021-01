GGD Flevoland: afgebrande teststraat Urk is 'klap in ons gezicht’

Snel 26,5 miljoen euro nodig voor grotere schepen in havens van Kampen, Lelystad en Urk

22 januari Het is onzeker of kleinere zeeschepen in 2025 naar de havens van Kampen, Lelystad en Urk kunnen varen. Daarvoor moeten de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand breder worden. Maar regionale bedrijven hebben de tientallen miljoenen euro’s nog niet bijeen, terwijl het beslismoment voor verbreding nadert. ,,In het extreemste geval gaat de verbreding niet door.”