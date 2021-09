GGD Flevoland begint onderzoek naar HPV-vaccinatie onder ruim tweeduizend ouders

Het onderzoek vindt één keer plaats via een digitale vragenlijst. ,,In de lijst staan vragen over hoe ouders denken over vaccineren’’, aldus Christel Bleijenburg, jeugdarts bij GGD Flevoland en onderzoeker. ,,Het is voor ons erg waardevol dat ouders meedoen, zelfs als zij twijfels hebben over de HPV-vaccinatie. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we onze informatie richting de ouders weer verbeteren. Het gaat erom dat ouders de juiste informatie krijgen en zo beter kunnen beslissen over HPV-vaccinaties voor hun kind.”