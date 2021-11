GGD opent in Emmeloord een nieuwe testlocatie voor de winter

‘Verwarde’ Wibo (45) uit Zeewolde na geweld tegen ouders en inrijden op agenten: ‘Ik word belazerd’

Hij dwong zijn vader 500 euro naar hem over te maken, duwde zijn moeder omver en reed meerdere keren in op politie-auto's die hem achtervolgden. De 45-jarige Wibo K. maakte het in juli vorig jaar zo bont, dat hij nu ruim een jaar de cel in moet. Zelf ziet hij het iets anders: ‘Ik word gewoon belazerd.’

16 november