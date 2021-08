‘Gifschepen’ deze week van Lelystad naar Kampen om eindelijk te worden gelost

Giftig gas

De schepen met tarwe zouden gelost worden in Utrecht, Veghel en Zwolle. In Utrecht ging een alarm af, waarna bleek dat er een grote hoeveelheid fosfine in het laadruim hing. Fosfine is een giftig gas waar mensen na inademing ernstig ziek van kunnen worden. Het wordt wel in tabletvorm toegevoegd aan ladingen om ongedierte te weren.

Inmiddels is de fosfine in de scheepsruimen al bijna helemaal vervlogen, zegt Bonsink, maar toch worden bij het lossen alle voorzorgsmaatregelen genomen. Er is geen gevaar voor de omgeving, want de fosfine vervliegt zodra de lading in beweging komt en aan de buitenlucht wordt blootgesteld. Er volgen nog onderzoeken naar waar de fosfine aan de lading is toegevoegd, wat er onderweg met de tarwe is gebeurd en waarom in de papieren niet is vermeld dat er fosfine was gebruikt.