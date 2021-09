‘Goed gesprek’ in Lelystad eindigt in moordaanslag: ‘Sekstapes maken is in onze cultuur een schande’

Dat zijn vrouw een affaire had, was volgens Y. helemaal niet het probleem. Hij maakte ook wel eens een slippertje. ,,Maar nooit met een getrouwde vrouw”, merkte hij vrijdag fijntjes op in de Lelystadse rechtbank. Het échte probleem voor de Leeuwarder is dat de minnaar van zijn vrouw haar chanteerde met die sekstapes. En zo dwong om een valse aangifte tegen Y. te doen wegens mishandeling. ,,Waarom? Wat had ik hem misdaan?”