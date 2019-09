Goudjakhals komt weer naar Nederland, ‘maar waarschijnlijk niet naar wolvengebieden’

Is het een groothan­del? Dat is de hamvraag in mestge­schil Bant

4 september Moeten de mestsilo’s in het dorp Bant worden gezien als onderdeel van een groothandel, of is er toch ook sprake van bewerking van de kunstmest die er in wordt opgeslagen? Dat is de hamvraag waarover de bezwaarschriftencommissie van gemeente Noordoostpolder zich over moet buigen