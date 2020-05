Gratis warme maaltijd voor zorgpersoneel in Flevoland: ‘Niet meer koken na lange werkdag’

Er zijn al 2200 maaltijden afgeleverd her en der in de provincie en het einde is nog niet in zicht, zegt voorzitter Kimberley Valentien van de tijdens de coronacrisis opgerichte stichting. ,,Deze week leveren we maaltijden af in Lelystad en Emmeloord, even uit mijn hoofd’’.

Het idee om is misschien niet origineel, geeft ze toe, maar dat maakt de geste niet minder welkom. ,,De reacties zijn warm. Als ze thuiskomen na een werkdag van 12 uur, hoeven de zorgmedewerkers niet meer te koken. We geven maaltijden mee voor het hele gezin. Zo ontlasten we een huishouden’’. Ze kent voorbeelden van zorgpersoneel dat pizza's of broodjes kebab krijgt aangeboden van restaurants. Prachtig, zegt Valentien, maar ‘Hart voor Zorgend Flevoland’ levert gezónde maaltijden af, soms bereid met lokale producten.

Quote Het klinkt misschien wat flauw, maar het koksmes snijdt aan twee kanten Kimberley Valentien, Voorzitter Stichting Hart voor Zorgend Flevoland

Dat is niet alles. De koks krijgen betaald voor hun werk, net als de leveranciers. ,,We betalen een eerlijke prijs. Daarmee geven we een kleine impuls aan de Flevolandse economie in deze moeilijke tijd’’, zegt Valentien. ,,Een Thais restaurant in Lelystad was dolblij toen het in een week tijd 1000 maaltijden kon bereiden. Het klinkt misschien wat flauw, maar het koksmes snijdt aan twee kanten’’.

Sojaboontjes

Los daarvan zijn er ook bedrijven die producten doneren. Zo schonk Green Organics uit Dronten sojaboontjes, zorgde Yakult uit Almere voor flesjes zuiveldrank en leverde veehouder Meilof Bloemer uit Lelystad samen met De Lelystadse boer een lading zuivel. En waar komen de financiële giften vandaan? ,,Als bestuur hebben we een groot netwerk’’, aldus Valentien. ,,Al raakt dat nu wel uitgeput. We kijken inmiddels buiten onze cirkel’’.