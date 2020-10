Griezelen voor VIP's bij Walibi's Fright Nights: ‘we hebben vooral gekeken naar wat wel kan’

Geeft de docent les vanuit huis? Ouders houden de klas in bedwang in Emmeloord

6 oktober Kan een docent niet naar school komen vanwege corona-gerelateerde klachten, maar is er niets mis met zijn of haar gezondheid? Dan gaan de lessen gewoon door op het Emelwerda College in Emmeloord. De docent geeft les vanuit huis, vrijwilligers houden toezicht in de klas.