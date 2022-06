GroenLinks Flevoland zet ‘lastige’ bestuurder uit de fractie: ‘We verschillen fundamenteel van mening’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Je bent verplicht een dier in nood helpen: deze expert legt uit hoe dat zit

In de zaak van de dode hond met vastgebonden pootjes die in Zwolle werd gevonden, is een 37-jarige man opgepakt op verdenking van het niet bieden van hulp aan een hulpbehoevend dier. De plicht om zo’n hulpbehoevend dier zorg te verlenen staat in de wet. Wanneer ben je in overtreding?

5 juni