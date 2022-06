GroenLinks Flevoland zet ‘lastige’ bestuurder uit de fractie: ‘Zelfde idealen, maar andere toon’

CHECK JOUW GEMEENTE Laadpunten schieten als paddenstoe­len uit de grond in Oost-Nederland: aantal in Putten bijna verdrievou­digd

Het aantal laadpunten voor elektrische auto’s in de regio is vorig jaar flink toegenomen. Op de gemeente Epe na kwam er overal in Oost-Nederland een aantal laadpunten bij. De toename is in Putten relatief het grootst. Het aantal laadpunten werd daar bijna verdrievoudigd.

6 juni