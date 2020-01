GroenLinks: Rijk moet werk maken van Lelylijn als compensatie voor Lelystad Airport

Het Rijk moet met de provincie Flevoland en gemeente Lelystad in gesprek over alternatieven voor Lelystad Airport. Dat bepleit Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks). Bijvoorbeeld hulp bij het duurzaam ontwikkelen van bedrijvigheid of mobiliteit zou als compensatie kunnen dienen.

Kröger reageert daarmee op een signaal dat de gemeenteraad van Lelystad en provinciale staten van Flevoland deze week afgaven. Die organen willen juist dat er tempo gemaakt wordt met het openstellen van het veelbesproken vliegveld.

In de optiek van GroenLinks is dat een achterhaald pleidooi, omdat het vliegveld zelf is ‘ingehaald door de tijd, de klimaat- en stikstofcrisis'. Tegelijk zijn er wel verwachtingen gewekt over wat het vliegveld de regio allemaal zou brengen, zegt Kröger.

Bedrijventerrein

Daarom gaat wat haar betreft het kabinet in gesprek over een ‘plan B’. Wat Kröger betreft zou dat alternatief, niet verrassend, vooral een stempel van duurzaamheid dragen. Met name het project van de Lelylijn zou flink opgepakt kunnen worden. Dat is een beoogde snelle spoorverbinding door de Noordoostpolder, die de Randstad met het Noorden van het land moet verbinden. ,,Maar er zijn misschien ook wel heel andere plannen mogelijk. Denk aan het stimuleren van duurzame landbouw, circulaire economie, het bedrijventerrein dat al bij Lelystad Airport ligt.’’

De vraag zou wel zijn om wat voor een bedragen het dan gaat. Dat is lastig becijferen, beseft Kröger. Ook omdat de verwachtingen over de economische effecten van het grotere vliegveld verschillen. ,,Daar is allerlei hoop over, maar ik denk dat dat enorm gaat tegenvallen.’’

Stockholm