GroenLinks Statenlid breekt zich het hoofd: wie op Urk stemde op mij?

Lelystad Airport belangrijk­ste ‘lesvlieg­veld’ voor nieuwe piloten

12:18 Lelystad Airport was vorig jaar met afstand het belangrijkste vliegveld voor de opleiding van piloten, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Bijna 73.000 starts en landingen op het vliegveld werden gemaakt in het kader van een lesvlucht. In totaal noteerde Lelystad Airport vorig jaar 103.365 vliegbewegingen, waarmee het ook het grootste vliegveld is voor de kleine luchtvaart.