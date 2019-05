Grootscheepse zoekactie naar persoon op Ketelmeer tussen Nagele en Swifterbant

Failliete bruidsmode­zaak Lelystad was voor verwoesten­de brand al financiële puinhoop

16 mei De felle brand in bruidsmodezaak EMB Fashion op 15 februari verwoest het interieur en de voorraad trouwjurken, dinsdag is het bedrijf failliet verklaard. Financieel is echter al langer sprake van een puinhoop. Dat blijkt uit het relaas van gedupeerde bruiden en de bevindingen van een adviesbureau dat de Lelystadse bruidszaak voor vrouwen met een maatje meer vorig jaar al doorlichtte.