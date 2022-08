Grote brand bij school in Emmeloord, nabijgelegen vaccinatielocatie sluit per direct haar deuren

Zijn zieke oma hielp hem de havo door, nu doet Pieter (19) uit Dronten iets terug: ‘Het wordt loodzwaar’

Zonder zijn oma had hij de havo niet gehaald. Trouw gaf ze Pieter Gros (19) uit Dronten bijles, ook op de momenten dat reuma in alle hevigheid toesloeg. Pieter doet binnenkort iets terug, hij heeft er zelfs een tussenjaar voor genomen. ,,Het wordt loodzwaar, mijn oma vindt het heel erg spannend. Ze ziet me liever iets anders voor haar doen.’’

