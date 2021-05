Grote grazers in de Oostvaardersplassen drinken al jaren zwaar vervuild water

,, Al jaren drinken de grazers in de Oostvaardersplassen gif. Nu is eindelijk het bewijs daarvan geleverd,” zegt Annemieke van Straaten van Stichting Annemieke. Ze zet zich al jaren in om een einde te maken aan het dierenleed in de Oostvaardersplassen. Via WOB verzoeken heeft ze stapels documenten boven tafel gekregen. Waaronder nu dus de onderzoeksresultaten van de Gezondheidsdienst van Dieren uit Deventer, die de drinkwatergebieden in de Oostvaardersplassen in 2020 hebben onderzocht. Uit de stukken blijkt dat het drinkwater in de Oostvaardersplassen ongeschikt is voor rundvee en paarden.